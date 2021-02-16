Аптеки "Фармации" ввели меры по сдерживанию и снижению цен на лекарства

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16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аптечные организации системы РУП "Фармация" ввели меры по сдерживанию и снижению цен на лекарственные средства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
Уточняется, что при формировании розничных цен на лекарства сдерживаются и снижаются размеры оптовой и торговой надбавок. Проводится ежедневный анализ отпускных цен на лекарственные средства отечественного и импортного производства.
Кроме того, покупателям предоставляются скидки на товары аптечного ассортимента в размере до 10%.
Подробную информацию о размерах предоставляемых скидок можно получить на сайтах предприятий.-0-