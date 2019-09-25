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Общество
25 сентября 2019, 13:32

Архивисты Беларуси и России подписали план совместной работы на 2020-2022 годы

Фото из архива
Фото из архива

25 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Участники совместного заседания коллегий Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси и Федерального архивного агентства России сегодня подписали план совместной работы на 2020-2022 годы. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, директор Департамента по архивам и делопроизводству Минюста Виктор Кураш.

Документ включает проведение совместных тематических коллегий, круглых столов, конференций, значимых выставок. "Также будем работать над подготовкой и публикацией сборников документов по актуальным вопросам для исследователей и общественности наших стран. План предусматривает стажировки для узких специалистов. Сегодня перед отраслями стоит задача сохранения документов в электронном виде. Это сложнейший вопрос, который требует серьезных программных и методических разработок, а также подготовленных кадров", - отметил Виктор Кураш.

По его словам, наиболее значимыми совместными проектами за последние три года стало издание сборников документов. Среди них книги, посвященные 950-летию Минска и 75-летию образования Белорусского штаба партизанского движения. Важной была и общая работа по методическому обеспечению архивов.

Профессиональная встреча руководителей архивных служб и государственных архивных учреждений Беларуси и России проходит сегодня в Витебском облисполкоме. Участники обсуждают опыт представления в интернете информации государственных архивных учреждений. В программе также научно-практическая конференция по теме "Комплектование, обеспечение сохранности и использование документов негосударственных организаций". Завтра архивисты посетят Зональный архив в Полоцке, музеи и храмы древнего города.

Традиционные встречи руководителей архивных служб и государственных архивных учреждений Беларуси и России в течение последних лет стали заметным явлением в жизни архивного сообщества стран СНГ. Проведение мероприятий такого рода является серьезным стимулом в укреплении взаимного сотрудничества архивистов стран-участниц, изучении опыта коллег в области теории и практики архивного дела.-0-

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