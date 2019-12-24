Артиллеристы отработали стрельбу из самоходок на Обуз-Лесновском полигоне

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24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артиллеристы из Слонима отработали стрельбу из самоходок "Гвоздика" на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами. Об этом в своем Telegram-канале проинформировало Министерство обороны, сообщает БЕЛТА.
"Артиллеристы из Слонима отработали практику ведения огня в интересах механизированных подразделений. На Обуз-Лесновском полигоне расчеты 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" наносили удары на различные дальности с закрытых огневых позиций, а также выполняли стрельбу прямой наводкой", - проинформировали в ведомстве.
Ведение огня отрабатывали военнослужащие 841-й гвардейской группы артиллерии 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады, что дислоцируется в Слониме.-0-