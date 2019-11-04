Ассигнования на развитие здравоохранения в Беларуси в 2020 году увеличатся на 14,7%

4 ноября, Докшицы /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Ассигнования на развитие здравоохранения в Беларуси в 2020 году значительно вырастут. Об этом сообщил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии реконструированного административно-бытового здания Докшицкой центральной районной больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас мы рассматриваем бюджет на 2020 год . В нем предусмотрено увеличение ассигнований на развитие здравоохранения на 14,7%. Это практически самый высокий показатель в части увеличения расходов", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

Председатель Палаты представителей подчеркнул, что в Беларуси вопросам здравоохранения уделяется особое внимание. "Фактически это один из приоритетов Беларуси, он постоянно находится в центре внимания Президента, правительства, законодательного органа, - отметил Владимир Андрейченко. - Выстроена четкая система законодательства в области здравоохранения, и достаточно сказать, что ни одна сессия Палаты представителей не обходится без рассмотрения этих вопросов. Совсем недавно мы приняли закон об оказании психиатрической помощи, лекарственных средствах. Все это направлено на улучшение здоровья нашего населения".

В церемонии ввода в строй обновленного объекта, где расположен пищеблок больницы, приняли участие также начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Юрий Деркач, руководство района, коллектив учреждения здравоохранения и местные жители.

Здание пищеблока Докшицкой центральной районной больницы было построено в 1989 году. До нынешнего года капитальный ремонт на объекте не проводился. Решение о проведении его масштабной реконструкции местные органы власти приняли в конце прошлого года, выделив на эти цели из районного бюджета Br700 тыс. В результате выполненных в этом году работ пищеблок полностью преобразился. Частичная перепланировка помещений в здании позволила более эффективно задействовать его площади, выделить раздаточную из горячего цеха. Выполнено устройство приточно-вытяжной вентиляции, наружных сетей связи, заменены сети водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, кровля, окна и дверные блоки, благоустроена прилегающая территория. Переоснащение необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием дополнило комплекс запланированных по пищеблоку мероприятий.-0-