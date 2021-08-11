Ассортимент достаточный, цены снижают - КГК мониторит торговлю школьными товарами

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала сезона активной торговли школьными товарами серьезных претензий к ценообразованию и ассортименту у покупателей не отмечается. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления контроля потребительского рынка, сферы услуг и за оборотом подакцизных товаров Комитета государственного контроля Елена Масурновская, которая сегодня провела горячую линию на тему доступности и качества школьных товаров.

С 10 по 12 августа контрольное ведомство проводит такие горячие линии во всех областях и Минске.

"Есть поручение главы государства правительству, облисполкомам и Мингорисполкому проанализировать цены на товары для детей школьного и дошкольного возраста и принять меры по их снижению до минимального экономически обоснованного уровня. То есть сделать товары доступными для населения, потому что это существенная статья расходов для семей с детьми. На КГК возложен контроль за тем, как это поручение выполняется, - пояснила Елена Масурновская. - Горячие линии на тему доступности и качества школьных товаров проводятся ежегодно во всех регионах, чтобы выявить проблемные моменты, если они есть".

Кроме тематических горячих линий работники КГК регулярно проводят мониторинги. Пока не отмечено серьезных проблем с ассортиментом или доступностью товаров к школе. Это подтверждает и совсем небольшое количество поступающих звонков.

По словам Елены Масурновской, Минобразования, МАРТ и концерн "Беллегпром" заблаговременно разработали план мероприятий по обеспечению производства, поставки и реализации товаров к новому учебному году. Благодаря этому подготовка к школьному сезону продаж началась с определения потребности по ассортименту и объемам поставок на внутренний рынок. В итоге более 90% предлагаемой в рознице одежды для школьников - отечественного производства.

"В начале нынешнего года в регионах были выявлены случаи, когда размер торговых надбавок при формировании розничной цены на детские товары составлял 70% и выше. Да, у нас свободное ценообразование на товары для детей школьного и дошкольного возраста. Президент поручил принять меры по снижению цен. КГК направил в облисполкомы рекомендации: обеспечить снижение торговых надбавок, если они слишком высокие. Кроме того, МАРТ 30 июля этого года опубликовал свои рекомендации, чтобы производители школьного ассортимента при формировании отпускных цен закладывали показатель рентабельности на уровне 2020 года. А импортерам, субъектам оптовой и розничной торговли рекомендовано применять торговую надбавку не выше 30%", - рассказала представитель контрольного ведомства.

Поскольку рекомендации не обязательны к исполнению, в универмагах Минска и регионов иногда торговая надбавка составляет 50% и выше. Но при этом проводится множество акций и скидок, в результате которых она в среднем опускается ниже 30%.

"Однако кто-то может и не знать о запланированных днях скидок и акциях. Из сельской местности человек приедет, например, в столичный универмаг или торговый центр в ближайшем городе и купит товар с наценкой 50% и выше. Для его семейного бюджета это излишние затраты", - добавила Елена Масурновская. Мингорисполкому, в частности, будет предложено обратить на это внимание.

Впрочем, у самих покупателей вопросов к госконтролерам по поводу цен не возникает. Сегодня, например, на горячую линию позвонили, чтобы спросить, где в Минске купить обувь 45-46 размера для старшеклассника. Елена Масурновская подсказала, в каких конкретно торговых организациях представлено несколько моделей обуви больших размеров от белорусских производителей "Марко" и "Блик".

Другой минчанин поинтересовался, почему в этом году не проводят школьную ярмарку возле Дворца спорта. Таково было решение городских властей, пояснила Елена Масурновская. Отсутствие удобных примерочных, неполный размерный ряд, погодные сюрпризы - все это не позволяет кирмашам конкурировать с удобными школьными уголками и отделами в универмагах.

Так, в УП "Универмаг Беларусь" под школьный ассортимент отведены дополнительные торговые площади. Торговая надбавка на товары для школьников составляет 50-65%. В результате полный набор товаров (одежды, обуви, школьных принадлежностей) обойдется родителям младшего школьника в Br316,9-682,8 (для мальчиков) и Br295,6-674,7 (для девочек), старшеклассников - Br390,9-933,5 (для юноши) и Br375,2-857 (для девушки). Но это в обычные дни, без скидок. В акционные периоды цены существенно ниже и экономия для семейного бюджета получается значительная.

Мониторинги КГК продолжатся до конца августа, а дополнительные контрольно-аналитические мероприятия по вопросу ценообразования на детский ассортимент запланированы на сентябрь-декабрь. Ведь обновлять школьные принадлежности, покупать одежду и обувь для детей родителям приходится круглый год.-0-