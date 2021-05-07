Авдонин: европейское общество находится в кризисе, и Беларусь используют для отвлечения внимания

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейское общество находится в состоянии большого кризисе, и Беларусь используют для отвлечения внимания от внутренних проблем. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Эксперт обратил внимание, что в прошлом году, когда в странах ЕС был введен локдаун из-за пандемии, подходы Беларуси к борьбе с коронавирусом обсуждались в европейской прессе. Там отмечали, что в Беларуси не стали вводить жесткие ограничения и это вопреки ожиданиям не привело к негативным социально-экономическим последствиям. В Европе же ситуация была обратной.

"И Беларусь приводилась как альтернатива тем непопулярным решениям, которые принимались в той же Германии. Естественно, посмотрите, следующие события: какие протесты были на 1 мая по всей Европе. Это как раз протесты не ковидные. Это протесты, вызванные бедностью, социально-экономическими потрясениями. Народ устал быть в этой бедности, а его все ниже и ниже погружают в состояние нищеты. Естественно, в этих условиях надо создать некий новый образ, что Беларусь - это страна, где не соблюдаются законы, есть насилие", - сказал Алексей Авдонин.

"Сейчас само европейское общество находится в состоянии очень большого кризиса, этим обществом не умеют управлять по-новому. И у них возникают очень большие проблемы, - заявил аналитик. - И сейчас происходит ситуация, когда верхи уже не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому. И понятно, что состояние европейского общества находится на предреволюционной грани. Для отвлечения внимания используется Беларусь, Россия, тот же Китай".

Декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин добавил, что Беларусь действительно не одна в этом списке. "Такая же оголтелая кампания ведется против России, против Китая. То есть против любой страны, которая предоставляют определенную альтернативу, - отметил он. - К сожалению, западная модель демократия переживает кризис - и экономический, и политический".-0-