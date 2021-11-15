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15 ноября 2021, 09:37

Авдонин о ситуации на границе: мы наблюдаем новую форму международного терроризма

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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы наблюдаем новую форму международного терроризма. Об этом в эфире "Беларусь 1" заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Мы должны четко понимать, осознавать, что ситуация с мигрантами и жесткая позиция Польши по невыполнению Женевских соглашений, требований международных договоров свидетельствует о том, что в действительности Польша выполняет некую задачу. И эта задача никоим образом не связана с национальными интересами Польши и не связана с попытками поиска каких-либо конструктивных решений", - сказал Алексей Авдонин.

Аналитик БИСИ добавил: фактически можно говорить, что мы в настоящее время наблюдаем новую форму международного терроризма.-0-

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