Авдонин: почему Беларуси важно отслеживать переговоры Россия-НАТО

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин разъяснил, почему Беларуси важно отслеживать переговоры Россия-НАТО, в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

Аналитик дал оценку нескольким раундам встреч по линии Россия-НАТО. "Они не ожидали, что Москва будет четко требовать от коллективного Запада новый формат безопасности, так как продвижение НАТО на Восток, такой медленный захват территорий неприемлем. Одновременно для НАТО неприемлемо обсуждение темы, что другие страны постсоветского пространства не должны рассматриваться коллективным Западом как будущие члены Североатлантического альянса. Конечно же, для России важно определить тот периметр, за который переходить Запад не может. Любое дальнейшее продвижение влечет нарушение баланса сил, и в этой ситуации для Москвы необходимо регламентировать новый формат отношений", - сказал он.

Алексей Авдонин подчеркнул, что для Беларуси важно отслеживать весь переговорный процесс, так как страна граничит с государствами, входящими в НАТО. "Это страны Балтии, Польша. Украину хотят вовлечь в структуры НАТО. Для нас это повышение уровня угроз. Вопросы безопасности в регионе для нас как суверенного государства являются наиболее важными. От них будет зависеть то, как на ближайшие 5-10 лет будет регламентирована модель безопасности в Европе", - обратил внимание аналитик.-0-