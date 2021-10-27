Авдонин: Польше и Литве поставлена задача создать конфликт на границах Беларуси

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польше и Литве поставлена задача создать конфликт на границах Беларуси. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Аналитик БИСИ задался вопросом, почему Польша и Литва так жестко действуют по отношению к мигрантам, ведь эти иностранные граждане стремятся не в эти страны, а дальше на Запад.

"Либо Брюссель, либо Вашингтон четко им поставил задачу: создать конфликт на границах Беларуси", - считает Алексей Авдонин.

Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в свою очередь сравнил Брюссель с ЦК КПСС времен развала Советского Союза: "Они превратились в самый неэффективный орган управления, если посмотреть на их последние действия. Ни одного решения проблемы, которые сейчас есть в Европейском союзе, Брюссель не предлагает", - отметил депутат.-0-