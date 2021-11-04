Авдонин: Союзное государство показало свою эффективность в противостоянии с коллективным Западом

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союзное государство показало свою эффективность в противостоянии с коллективным Западом. Об этом заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин в программе "Марков. Ничего личного" на ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Когда нас давят, у нас по своей природе возникает необходимость очень быстро объединяться, потому что мы понимаем: только в единстве наша сила", - сказал Алексей Авдонин.

Политолог отметил, что интеграционные процессы в Союзном государстве с 2017 года находятся под пристальным вниманием коллективного Запада, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и евразийского пространства. "Коллективный Запад давит на всех. И его самоцель одна - сделать так, чтобы разъединить государства, рассорить их и сделать слабее. И опыт Беларуси и России в достаточно жестких условиях, фактически в условиях новой войны - это опыт объединения, создания коалиции, которая вызвалась выступить против коллективного Запада, несмотря на его значительные финансовые, людские ресурсы", - подчеркнул аналитики БИСИ.

"Интенсивность встреч глав государств, интенсивность работы групп, которые занимались разработкой союзных программ, показывают, что наши государства, органы власти могут работать крайне эффективно и, самое главное, на результат", - заявил Алексей Авдонин.

"Основной аргумент в пользу Союзного государства в том, что, несмотря на санкции, сильное давление, Беларусь нормально существует. Мы продолжаем спокойно развивать свою экономику, общество. Это говорит о том, что союз с Российской Федерацией дал возможность работать эффективно нашим предприятиям, всей экономике", - добавил политолог.-0-