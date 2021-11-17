Авдонин: Запад с помощью беженцев решает свои политические амбиции

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад с помощью беженцев решает свои политические амбиции. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, сообщает БЕЛТА.

По его словам, ситуация на белорусско-польской границе для ЕС - возможность обосновать вероятность ввода новых санкций против Беларуси и России. "Мы видим, как активно мусолится сейчас в европейских медиа тема о том, что за всем этим стоит не только Беларусь, но и Россия и сейчас в отношении этих двух государств необходимо срочно водить санкционные меры", - сказал Алексей Авдонин.

Эксперт уверен: Запад не собирается решать вопрос с беженцами. "Понятно, что это носит целенаправленный характер, ориентированный как раз на то, чтобы не решить вопрос с беженцами, не дать им возможности спокойно пересечь границу и направиться к своим родственникам, которые проживают не в Польше, а в Германии или других странах Евросоюза. А как раз с их помощью, с помощью этих бедных детей, женщин и престарелых людей разрешать свои политические амбиции, которые в первую очередь ориентированы на эскалацию конфликта, перевод при возможности даже в некий вооруженный конфликт. И тем самым легко оправдать значительные расходы на оборону, закупку вооружения и военной техники и размещения этого вооружения, военной техники и подразделений на границах Союзного государства", - добавил он.-0-