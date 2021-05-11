Авиация МЧС Беларуси поможет тушить лесные пожары в Турции

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиация МЧС Беларуси поможет в тушении лесных пожаров в Турции, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"В Турции уже давно высоко ценят мастерство белорусских специалистов, поэтому из года в год ждут белорусские экипажи в пожароопасный период. Вот и сейчас вертолет Ми-8 авиации МЧС Беларуси прилетел в Турцию для помощи", - рассказали в ведомстве.

Маршрут к месту дежурства был непростой: аэродром Липки - аэропорт Гомель - аэропорт Маркулешты в Молдове, а далее - вдоль побережья Украины, Румынии и Болгарии в аэропорт Чорлу в Турции. Весь перелет занял около восьми часов. После подготовительных тест-полетов и инструктажей турецкая сторона определится с конкретным местом дежурства белорусского экипажа.

"Благодаря подобным командировкам летный и технический составы авиации МЧС Беларуси приобретают бесценный опыт тушения крупных лесных пожаров в сложных условиях горной местности", - подчеркнули в МЧС.

Белорусские спасатели уже не первый год помогают другим странам в борьбе с природными стихиями. Авиацию МЧС задействовали в тушении лесных пожаров в Греции, России, Латвии и Грузии. Также она помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.-0-