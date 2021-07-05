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Общество
05 июля 2021, 10:16

Авиация МЧС Беларуси продолжает ликвидировать пожары в Турции

Фото МЧС
Фото МЧС

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиация МЧС Беларуси продолжает ликвидировать пожары в Турции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Только за минувшее воскресенье, 4 июля, два вертолета Ми-8 авиации МЧС Беларуси налетали 5 часов 37 минут, выполнены 20 сбросов воды на очаги пожаров. Вылеты осуществлялись вблизи аэродромов базирования белорусов - в районе городов Кешан и Сеферихисар", - рассказали в пресс-службе.

Помимо непосредственно работы по ликвидации очагов возгораний в труднодоступных местах, белорусские авиаторы доставляют турецких пожарных к местам пожаров.

"Что касается обстановки в белорусских лесах, за минувшие сутки пожаров в экосистемах нет, однако на неделе синоптики обещают теплую погоду и МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Информацию о пожарах, вводимых запретах (в настоящее время их нет) можно увидеть на специальной интерактивной карте неблагоприятных явлений, а также в мобильном приложении МЧС "Помощь рядом". Информация обновляется раз в сутки, а в случае поступления информации о неблагоприятных или опасных явлениях - в режиме реального времени", - добавили в ведомстве.-0-

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