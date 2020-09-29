Авиация МЧС Беларуси продолжает оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Турции

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиаторы МЧС Беларуси продолжают нести дежурство как на территории своей страны, так и оказывать помощь в тушении пожаров в горно-лесистой местности в Турции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"С начала этого года на различных авиационных судах над территорией Беларуси осуществлено 420 полетов, во время которых обнаружено 186 пожаров. Именно авиационный мониторинг позволяет выявлять загорания в экосистемах на ранней стадии, что способствует их быстрой ликвидации и минимизации последствий от их возникновения, - рассказали в пресс-службе. - В Турции два борта Ми-8 уже совершили 252 полета и произвели 1243 сброса воды. Их общий налет составляет 388,55 часов. Кроме того, к местам ликвидации пожаров доставлены 134 турецких спасателя. Летный и технический составы МЧС Беларуси пробудут в Турции до октября".

Белорусские спасатели в рамках международного сотрудничества уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим странам. Так, авиация МЧС задействовалась в тушении лесных пожаров в Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.-0-