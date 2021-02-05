Авраменко: авиационный и ж/д транспорт готовы обеспечить все требования к эпидбезопасности

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиационный и железнодорожный транспорт готовы обеспечить все требования, которые выставляют международные партнеры, касающиеся обеспечения безопасности, - масочный режим, температурные режимы, прививки. Об этом сообщил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко перед итоговой коллегией ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Авиационная отрасль и железнодорожный транспорт готовы обеспечить все требования, которые выставляют международные партнеры по части обеспечения безопасности, - масочный режим, температурные режимы, прививки и т.д.", - сказал Алексей Авраменко.

По его словам, сегодня вводятся дополнительные ограничения, связанные с ПЦР-тестами. Некоторые страны начинают требовать и экспресс-тесты. К примеру, чтобы улететь в Великобританию, человеку нужно сделать два теста, последний - за 4 часа до вылета. "Наша задача - обеспечить в аэропорту нужную пропускную способность, иначе человек попросту не попадет на самолет, ведь экспресс-тест нужно сделать за короткое время. Это все влияет на пассажирские потоки", - пояснил министр.

Он отметил, что работа предприятий транспортной отрасли зависит от мобильности населения, и выразил надежду на последующее снятие ограничений и увеличение количества поездок.

Алексей Авраменко также рассказал, что с 12 февраля планируется возобновить авиарейсы из Минска в Санкт-Петербург, а в Ростов-на-Дону - с 13 февраля (по пять рейсов "Белавиа" и "Аэрофлота"). "Я надеюсь, что мы в такой плоскости будем двигаться и дальше, наращивая объемы перевозок. К примеру, в 2019 году у нас только с Москвой было 67 рейсов еженедельно. Сегодня у нас всего лишь шесть (три - "Белавиа", три - "Аэрофлота" - на паритетной основе)", - сказал министр. Кроме того, есть договоренность с Россией о возобновлении железнодорожного сообщения между Минском и Москвой с 8 февраля.-0-