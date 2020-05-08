Авраменко: мы все в неоплатном долгу перед ветеранами

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Министерства транспорта и коммуникаций присоединилось сегодня к акции "Беларусь помнит. Помним каждого" и возложило цветы к памятному знаку ветеранам дорожного хозяйства. В мероприятии также приняли участие представители Минтранса, "Минскавтодор-Центра" и Совета ветеранов работников дорожного хозяйства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы свято чтим память героев, не вернувшихся с той страшной войны, преклоняем колени перед ветеранами, которые отстояли мир на земле, одержав Великую Победу над фашизмом, внесли большой личный вклад в восстановление дорожного хозяйства в послевоенные годы. Мы все в неоплатном долгу перед ними: за мирное небо над головой, за свободу, за будущее наших детей и внуков", - подчеркнул министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Он отметил, что развитая, хорошо работающая дорожная сеть страны создана многими поколениями белорусских дорожников. "Нашими ветеранами вписано немало славных дел в летопись трудовых свершений всего белорусского народа. И сегодня перед нами стоит задача сохранить связь времен и поколений, приумножить все лучшее, что создано потом и кровью", - сказал министр.

Памятный знак ветеранам дорожного хозяйства располагается на территории ЛДД-53 ДЭУ №5 РУП "Минскавтодор-Центр" в деревне Жуков Луг вблизи трассы М2. Торжественное открытие состоялось 28 июня 2018 года.-0-

Фото Минтранса