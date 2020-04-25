Авраменко: субботник - прекрасная возможность принести пользу своей стране

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аппарат Министерства транспорта и коммуникаций, а также сотрудники Департамента по авиации сегодня во время субботника трудились вблизи центра управления воздушным движением (УВД) "Белаэронавигации" в микрорайоне Сокол. Работники ведомства во главе с министром Алексеем Авраменко приводили в порядок и озеленяли прилегающую к центру территорию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

"Благоустройство окружающей среды оказывает большое влияние на отношение человека к месту, в котором он живет. Всебелорусский субботник - прекрасная возможность реализовать свое стремление к улучшению экологической обстановки, а также принести пользу гражданам. Здорово, что каждый может прийти и сделать для страны такое полезное дело, ведь в субботнике принимают участие люди из разных сфер деятельности по всей республике, что позволяет охватить все уголки Беларуси", - отметил Алексей Авраменко.

Министр подчеркнул: благоустройство территорий, как прилегающих к различным предприятиям, так и придорожных, - задача, которую министерство решает не только во время этой акции: процесс поставлен на поток.

По оперативной информации, в республиканском субботнике приняли участие более 74 тыс. работников системы Министерства транспорта и коммуникаций. Организации перечислят в фонд республиканского субботника порядка Br270 тыс. В день субботника предприятия министерства выполнили подрядные работы в объеме Br53,5 тыс.-0-