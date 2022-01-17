Мнение: совместные действия миротворцев в Казахстане сломали многомиллиардную технологию Запада

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместные действия миротворцев в Казахстане сломали многомиллиардную технологию Запада, заявил политический обозреватель СТВ Григорий Азаренок во время передачи "По существу" на телеканале СТВ, передает БЕЛТА.

"Почему Запад сейчас бесится? Потому что красная птица Феникс немного взмахнула крылом. Они увидели Советский Союз, они увидели совместно казахов, русских, белорусов. И их технологии без единого выстрела наших миротворцев, их вся многомиллиардная технология сразу же сломались, и сломались очень быстро", - сказал Григорий Азаренок.

По его словам, коллективный ответ привел к тому, что "цветная революция за несколько дней сошла на нет, и их это очень напугало".

Комментируя заявления западной прессы о том, что российские военные в Алматы якобы стреляли по мирным людям, Григорий Азаренок заметил: "Ни одного выстрела не было ни от белорусских, ни от российских". Более того, подчеркнул он, местные жители не то чтобы не бросили камень в миротворцев, они встретили их как освободителей, как родных людей, которые спасают их от этого страшного кошмарного беспредела.

"Именно здесь возрождается наша общая история. Мы видим, что общий язык мы находим очень быстро, и это очень сильно напугало Запад. Поэтому они начали сразу возмущаться, якобы не видят законности. Плевать нам, что вы видите, а что не видите. Очки наденьте", - заметил обозреватель.-0-