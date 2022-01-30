Бабичев: при желании быть успешным и зарабатывать можно найти варианты для самореализации

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При желании быть успешным и зарабатывать можно найти варианты для самореализации, заявил первый секретарь Витебской областной организации БРСМ Владимир Бабичев в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Да, мы готовы, потому что это именно наша страна, мы ее никому не отдадим и готовы сегодня стеной стоять. Эта цитата Президента "раздевайся и работай" действительно в топе. И тот, кто хочет быть успешным и зарабатывать, старается и находит варианты для самореализации, самосовершенствования", - сказал Владимир Бабичев, отвечая на вопрос Президента, готовы ли граждане быть инициативными и работать на себя.

Ректор Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина Анна Сендер, говоря о том, готовы ли граждане платить за собственные оборону и государство, ответила: "Вы знаете, да". "Если не будешь давать деньги на свое государство, придется платить деньги за чужую армию, которая, не дай Бог, придет на нашу землю. Поэтому, конечно, должна быть обеспечена обороноспособность страны", - сказала она.-0-