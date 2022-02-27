Балдовская: сигналов о нарушении законодательства или прав граждан в ЦИК не поступало

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сигналов о нарушении избирательного законодательства или прав граждан в ЦИК не поступало, сообщила секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Елена Балдовская в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА. "Пока не было никаких сигналов о нарушении избирательного законодательства или прав граждан. Практически 100% вопросов, которые поступают на нашу горячую линию, касаются желания граждан проголосовать не по месту их регистрации. Вторая категория вопросов, которые интересуют население, - тот документ, который они вправе предъявить на участке для голосования для получения бюллетеня", - сказала Елена Балдовская. Она напомнила, что граждане, включенные в списки на своем участке для голосования, могут получить бюллетень, предъявив один из девяти документов. Помимо паспорта можно предъявить, в частности, идентификационную карту, биометрический паспорт, военный билет, студенческий билет, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, если в нем есть фотография владельца данного документа, справку, которую выдают органы внутренних дел в подтверждение личности взамен утерянного паспорта.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!