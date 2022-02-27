Балдовская: сигналов о нарушении законодательства или прав граждан в ЦИК не поступало

Референдум
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 27 февраля 2022
Минск Малооблачно -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:44 В Гродно на референдуме проголосовал 95-летний ветеран войны Владимир Колесников Регионы
13:42 Независимый наблюдатель о безбарьерной среде на участках для голосования: все обустроено как положено Регионы
13:38 Талай: белорусам надо жить с опорой на собственные ресурсы и мудрость Общество
13:37 На новом участке в Бресте многие избиратели приходят голосовать всей семьей Регионы
13:37 Лукашенко о беглых: меня больше всего удивляет Запад, который их финансирует Президент
13:35 Независимый наблюдатель из Сербии: на участке для голосования в Сенице нарушений не выявили Регионы
13:29 Кочанова: в основной день голосования на референдуме можно почувствовать дух своей страны Общество
13:28 Рачковский: для меня важна правда о наших дедах, участниках Великой Отечественной войны Общество
13:27 Общественный наблюдатель: граждане подготовились к референдуму и понимают, для чего голосуют Общество
13:27 ФОТОФАКТ: Ветераны Великой Отечественной войны принимают участие в голосовании Регионы
13:26 Наблюдатель от СНГ: в Беларуси проведена качественная работа по подготовке референдума Общество
13:24 Наблюдатель от БРСМ: есть уверенность, что референдум станет символом объединения людей Регионы
13:18 Любецкая: высокий интерес граждан к референдуму - желание обеспечить стабильную жизнь Общество
13:16 Лукашенко: одного человека, чтобы дальше двигать страну, мало, нужна большая децентрализация власти Президент
13:15 Мнение: сегодняшний день войдет в историю развития суверенной Беларуси Общество
13:15 Слуцкий: в случае отказа от переговоров ответственность за последствия ляжет на Киев В мире
13:13 ГАИ напомнила об ответственности за блокировку дорог и незаконную подачу звуковых сигналов Общество
13:13 Мнение: голосую впервые и понимаю всю ответственность Регионы
13:10 Коледа: международные наблюдатели отмечают высокую организованность работы комиссий Регионы
13:05 Лукашенко после голосования пообщался с журналистами, а в буфете купил "Батькову булку" Президент
12:59 Белорусские школьники могут подать заявку на участие в международной олимпиаде по философии до 17 марта Общество
12:56 Независимый международный наблюдатель: нас удивляет уровень патриотизма белорусов Общество
12:52 Банк России: банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала в условиях санкций В мире
12:49 В гомельском Дворце Румянцевых и Паскевичей все готово для проведения переговоров между Москвой и Киевом Общество
12:46 Референдум состоялся. Проголосовало почти 53% граждан Общество
12:44 Балдовская: сигналов о нарушении законодательства или прав граждан в ЦИК не поступало Общество
12:42 Лукашенко: все четыре референдума были очень значимыми для Беларуси Президент
12:34 Наблюдатель от СНГ: удовлетворен четкой, понятной организацией проведения голосования Общество
12:34 Спикер Госдумы РФ: Зеленский должен искать любую возможность для переговоров, но ему мир не нужен В мире
12:32 Орда рассказал, как повлияет на политический ландшафт Беларуси введение единого дня голосования Общество
Все новости
Все новости
Общество
27 февраля 2022, 12:44

Балдовская: сигналов о нарушении законодательства или прав граждан в ЦИК не поступало

Новости темы "Референдум по Конституции"
Независимый наблюдатель о безбарьерной среде на участках для голосования: все обустроено как положено
Талай: белорусам надо жить с опорой на собственные ресурсы и мудрость

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сигналов о нарушении избирательного законодательства или прав граждан в ЦИК не поступало, сообщила секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Елена Балдовская в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Пока не было никаких сигналов о нарушении избирательного законодательства или прав граждан. Практически 100% вопросов, которые поступают на нашу горячую линию, касаются желания граждан проголосовать не по месту их регистрации. Вторая категория вопросов, которые интересуют население, - тот документ, который они вправе предъявить на участке для голосования для получения бюллетеня", - сказала Елена Балдовская.

Она напомнила, что граждане, включенные в списки на своем участке для голосования, могут получить бюллетень, предъявив один из девяти документов. Помимо паспорта можно предъявить, в частности, идентификационную карту, биометрический паспорт, военный билет, студенческий билет, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, если в нем есть фотография владельца данного документа, справку, которую выдают органы внутренних дел в подтверждение личности взамен утерянного паспорта.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Конституция референдум ЦИК
Новости рубрики Общество
Талай: белорусам надо жить с опорой на собственные ресурсы и мудрость
Наталья Кочанова Кочанова: в основной день голосования на референдуме можно почувствовать дух своей страны
Ветеран Великой Отечественной войны Лидия Волкова на участке для голосования Рачковский: для меня важна правда о наших дедах, участниках Великой Отечественной войны
Общественный наблюдатель: граждане подготовились к референдуму и понимают, для чего голосуют
Наблюдатель от СНГ: в Беларуси проведена качественная работа по подготовке референдума
Любецкая: высокий интерес граждан к референдуму - желание обеспечить стабильную жизнь
Главное
Лукашенко проголосовал на референдуме по обновленной Конституции
Лукашенко: никакой войны с территории Беларуси не идет
В Беларуси проходит референдум по Конституции
Референдум состоялся. Проголосовало почти 53% граждан
Топ-новости
Лукашенко еще раз пояснил свой тезис о возможности размещения в Беларуси ядерного оружия
Лукашенко: ответные санкции России и Беларуси будут очень чувствительными
Лукашенко: планы защиты Беларуси разработаны, в ближайшее время из России перебросят дополнительное вооружение
Кочанова: в основной день голосования на референдуме можно почувствовать дух своей страны
Петришенко: многие голосовали досрочно, в том числе молодежь
Глава Миссии наблюдателей от СНГ: голосование идет спокойно и организованно
В гомельском Дворце Румянцевых и Паскевичей все готово для проведения переговоров между Москвой и Киевом
Орда: общественный инфоцентр отслеживает в интернете фейки о нарушениях на референдуме
Итоги референдума по Конституции Беларусь узнает к часу ночи 28 февраля
В Беларуси открылись участки по голосованию на референдуме
Мнение: сегодняшний день войдет в историю развития суверенной Беларуси
Бурак: голосуем всей семьей, чтобы показать единство, на котором построено наше государство
Сивец: новации Конституции - результат общенационального диалога
Международный наблюдатель из Германии: на участках для голосования грамотно выстроена вся работа
За сутки в Беларуси зарегистрированы 4135 пациентов с COVID-19, выписаны 1692
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Референдум по Конституции Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.