Балльной системы в новом КоАП не будет

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Балльная система для оценки нарушений ПДД не попадет в новый Кодекс об административных правонарушениях. Об этом Агентству теленовостей в эксклюзивном интервью рассказала замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс, сообщает БЕЛТА.

Ольга Чуприс отметила, что предложенное Госавтоинспекцией нововведение не прошло общественное обсуждение. Против новой системы высказалось большинство участников дорожного движения. При этом около 30% опрошенных были за. Это значит, что в будущем, при доработке, система может быть жизнеспособной и получить закрепление в последующих кодексах.

"Президенту докладывался вариант без балльной системы в том же виде, в котором раньше применялись нормы в отношении нарушений ПДД, за некоторыми исключениями, которые касаются ужесточения ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения", - рассказала Ольга Чуприс. Новый КоАП за вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривает увеличение штрафа до Br5,4 тыс.

Как сообщалось, проекты Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях были вынесены на общественное обсуждение. Свои замечания и предложения можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 27 мая. Подготовка поправок мотивирована поручениями Президента, данными 16 декабря 2019 года на совещании по вопросам привлечения граждан и субъектов хозяйствования к административной ответственности.-0-