Банк ВТБ (Беларусь) повышает ставки по вкладам физических лиц в долларах США и российских рублях

С 5 мая 2021 года банк ВТБ (Беларусь) повышает ставки по вкладам физических лиц со сроком размещения от 395 дней до 3 лет в долларах США и от 95 дней до 3 лет в российских рублях (по вновь заключаемым договорам).

Максимальное увеличение ставки коснулось безотзывного вклада в долларах США со сроком размещения 395 дней: ставка увеличена на 0,40 п.п. и составляет 2,20% годовых (при размещении в офисе). По вкладу в российских рублях на 95 дней ставка увеличена на 1,20 п.п. и составляет 4,50% годовых (при размещении онлайн). По отзывным вкладам в российских рублях ставка увеличена на 0,80 п.п. до 2,70% годовых при размещении на срок от 95 дней до 3 лет.

Ставка по безотзывному депозиту "Окно возможностей" в долларах США, оформленному в офисах банка, составляет 2,20% годовых на срок от 395 дней до 3 лет. Ставки по безотзывному депозиту "Окно возможностей" в российских рублях, оформленному в офисе банка, составили 4,40% на 95 дней, 4,60% на 190 дней, 4,70% на 395 и 732 дня и 4,80% на 3 года.

Наиболее выгодное предложение от банка получат вкладчики при размещении депозитов "ВТБ-Enter" в режиме онлайн на срок от 395 дней до 3 лет. При размещении средств на срок 395 дней и 732 дня ставка по вкладу составит 2,30% в долларах США и 4,80% в российских рублях.

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