Басков: Послание Президента - презентация стратегии развития нашего государства

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Послание Президента - презентация стратегии развития нашего государства. Такое мнение БЕЛТА высказал член Совета Республики Дмитрий Басков по итогам Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Сенатор отметил откровенность и жесткость позиции Президента в Послании. "Послание, с которым сегодня Президент обратился к членам парламента и всему белорусскому народу, как всегда, было откровенным. Это не просто напутственные слова, а, можно сказать, презентация стратегии дальнейшего развития нашего государства, содержащая конкретные шаги и поручения. Безусловно, неизменным важнейшим приоритетом для Президента остается социальная сфера, ведь это основа его политики: мы сохраняем бесплатное образование и медицинское обслуживание, финансовую поддержку людей пенсионного возраста, людей с инвалидностью, молодых семей и других категорий граждан", - сказал Дмитрий Басков.

По словам сенатора, то, что сегодня наша страна показала эффективное противостояние беспрецедентному давлению, которое белорусы вынуждены испытывать при защите национальных интересов государства, - заслуга Президента и его непоколебимости в вопросах сохранения суверенитета страны при поддержке союзников.

Дмитрий Басков также выразил согласие со словами главы государства о том, что все чаще в политические игры пытаются вовлекать и белорусский спорт. Член Совета Республики также выразил уверенность, что в нашей стране достаточно патриотов, способных достойно представлять Беларусь на мировой спортивной арене. "И ближайшая возможность в этом убедиться - предстоящая Олимпиада в Пекине. За каждого из наших спортсменов без преувеличения будет болеть вся Беларусь", - добавил Дмитрий Басков.-0-