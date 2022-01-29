Басков проведет 2 февраля личный прием граждан

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Дмитрий Басков проведет 2 февраля с 13.00 до 18.00 личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц по адресу: г.Минск, пр.Победителей, 111, служебный вход 4, офис 0149 (ЗАО "Хоккейный клуб "Динамо-Минск"). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Личный прием будет вестись по предварительной записи.

Запись на прием осуществляется по телефону 8 (029) 674-03-39 c 9.00 до 18.00.-0-