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17:17
Белоконев: хранение сведений об административных правонарушениях можно сократить до одного года
Общество
17:14
Обещала помочь с ГАИ: в Гродно за мошенничество будут судить женщину
Происшествия
17:08
Проект "Университет 3.0" призван сформировать у студентов интерес к карьере ученого - Карпенко
Общество
17:07
Мицкевич призывает профильные парламентские комиссии быть мощными дискуссионными площадками
Политика
17:07
Уровень оплаты электро- и теплоэнергии в 2019 году составил 98,9%
Экономика
17:00
В Лиде из продажи Госстандарт изъял банные шапки
Происшествия
16:57
ЕС не будет замораживать для Беларуси стоимость "шенгена" до вступления в силу визового соглашения
Политика
16:56
БелАЭС поможет сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 35%
Общество
16:50
Первую очередь Коссовского дворца планируют ввести в строй во второй половине 2020 года
Регионы
16:43
Пекин отменил все масштабные новогодние мероприятия из-за пневмонии
В мире
16:38
Netflix выпустит аниме по "Ведьмаку"
Калейдоскоп
16:35
Лучшего лесничего 2019 года выберут в Беларуси
Общество
16:34
Уровень плодородия почв в Беларуси растет
Общество
16:29
Житель Гродно выманил у юрлиц более Br72 тыс.
Происшествия
16:29
Эксперт рассказал, откуда берутся коронавирусы и можно ли от них защититься
Общество
16:23
В Барановичах лесовоз сбил женщину
Происшествия
16:23
Высаживаем много, сохраняем не очень - Минприроды пояснило невысокий темп озеленения городов
Общество
16:18
В Ивьевском районе гость украл у ветерана медали и продал их
Происшествия
16:18
В Браславском районе сын убил отца: о преступлении рассказал свидетель через несколько лет
Происшествия
16:15
В агрогородке Махово открылась клинико-диагностическая лаборатория
Регионы
16:13
В Полоцке появится мост с велодорожкой
Регионы
16:05
Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов соберет спортсменов из 13 стран
Спорт
15:49
Экспорт белорусского продовольствия в январе-ноябре 2019 года вырос на 4% до $5 млрд
Экономика
15:46
Финансовый сектор Беларуси сохраняет устойчивость к основным рискам - Нацбанк
Экономика
15:45
Новинки на книжной выставке в Минске представят экспоненты из 30 стран
Культура
15:30
Отношения Беларуси и Великобритании в контексте Brexit обсудили в Минске посол и замглавы МИД
Политика
15:24
Новые линии сортировки ТКО построят в Кобринском, Березовском и Лунинецком районах
Регионы
15:23
США станут центральным экспонентом книжной выставки в Минске
Культура
15:18
Треть новых организаций Гомельской области в 2019 году создана в производственной сфере
Регионы
15:13
В 2021 году в здравоохранении Витебской области намерены устранить дефицит узких специалистов
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Общество
23 января 2020, 16:56
БелАЭС поможет сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 35%
Новости темы
"Строительство АЭС в Беларуси"
Миссия МАГАТЭ по оценке готовности инфраструктуры к эксплуатации АЭС приедет в Беларусь в феврале
Ядерное топливо завезут на БелАЭС в I квартале 2020 года
https://atom.belta.by/ru/news_ru/view/belaes-pomozhet-sokratit-vybrosy-parnikovyx-gazov-k-2030-godu-na-35-10507/
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