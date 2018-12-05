Беларусь достигла большого прогресса в решении проблемы безгражданства - УВКБ ООН

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь достигла большого прогресса в решении на ее территории проблемы безгражданства. Об этом по итогам Международной конференции по вопросам безгражданства в странах СНГ заявила специальный советник УВКБ ООН по вопросам безгражданства Кэрол Бэтчелор, передает корреспондент БЕЛТА.

"В юридическом плане искоренение проблемы безгражданства - это, по сути, вопрос гармонизации законодательства таким образом, чтобы оно гарантировало то, что ни один ребенок не рождается без гражданства, что каждое рождение должным образом регистрируется и что любому человеку, который является лицом без гражданства, предлагается какое-то решение. В правовом смысле это сделать относительно несложно, однако очень часто проблема безгражданства может подразумевать участие целого ряда других государств. Именно поэтому очень важно наладить активное сотрудничество между государствами, - пояснила Кэрол Бэтчелор. - Но я бы сказала, что Республика Беларусь уже достигла большого прогресса для того, чтобы заявить, что здесь идентифицирована и решена проблема безгражданства".

Кэрол Бэтчелор рассказала о своей оценке шагов Беларуси по искоренению безгражданства. "Были предприняты очень позитивные шаги. Прикладывались усилия по идентификации лиц без гражданства, которые проживают на территории Беларуси. Это очень важный первый шаг, ведь мы не можем решать проблему, не зная, в отношении кого действовать", - сказала она. Спецсоветник также отметила, что у УВКБ ООН по вопросам безгражданства налажено сотрудничество с местными властями.

По ее словам, выбор Минска для встречи представителей СНГ по теме безгражданства является результатом конструктивного сотрудничества с белорусскими властями, важно и то, что в Минске находится штаб-квартира СНГ. "Беларусь может объединять членов СНГ, чтобы проследить не только за тем, что может происходить на национальном уровне, но и какие позитивные шаги можно предпринимать на уровне региональном. Мы всячески приветствуем участие в таком процессе любых региональных организаций", - добавила Кэрол Бэтчелор.

Международная конференция по вопросам безгражданства в странах СНГ проходила в Минске 4-5 декабря. Она была организована представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Министерством внутренних дел Беларуси и Исполнительным комитетом СНГ в рамках кампании УВКБ ООН #IBelong. Ее цели - анализ ситуации в сфере безгражданства в Беларуси и странах СНГ, обмен передовым опытом с другими европейскими странами, стимулирование разработки наиболее приемлемых подходов и стратегий, направленных на идентификацию лиц без гражданства, предотвращение новых случаев безгражданства.-0-