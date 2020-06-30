Беларусь готова к полному восстановлению международного транспортного сообщения и связей - Петришенко

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова к полномасштабному восстановлению международного транспортного сообщения, деловых и туристических связей. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании Экономического совета СНГ, сообщили БЕЛТА в Совмине.

Вице-премьер сообщил, что с момента обнаружения коронавируса в мире и на протяжении всего истекшего периода Беларусь обеспечивает системный мониторинг ситуации, вырабатывает и принимает соответствующие комплексные меры реагирования. "Выбранная нашей страной в условиях пандемии стратегия позволила, не закрывая границ, не нагнетая ситуации, не только уйти от так называемого коронапсихоза, но и минимизировать негативные его проявления как для экономики, так и для общества в целом", - сказал Игорь Петришенко.

Он отметил, что применяемые в стране подходы реализуются с учетом адекватной оценки существующих рисков. "Мы ведем открытую политику в отношении пандемии. Находимся в постоянном контакте с ВОЗ", - подчеркнул вице-премьер.

Игорь Петришенко обратил внимание, что Министерство здравоохранения непрерывно мониторит развитие эпидемического процесса COVID-19, внебольничных пневмоний, гриппа и острых респираторных инфекций, что позволяет оперативно уточнять медицинские протоколы лечения, обеспечивать соответствующее распределение сил и средств. "Оценка реализуемого в стране комплексного плана по минимизации риска завоза и распространения инфекции позволяет на сегодняшний день говорить о полностью контролируемой ситуации, устойчивой положительной динамике", - добавил он.

"За истекший период мы полностью закрыли вопрос с обеспеченностью страны всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами, антисептическими и дезинфицирующими средствами. Действующие производственные мощности белорусских предприятий позволяют также удовлетворить возросший спрос на данную продукцию на внешних рынках, - отметил Игорь Петришенко. - Беларусь готова к полномасштабному восстановлению международного транспортного сообщения, деловых и туристических связей. В свою очередь, хотелось бы видеть соответствующие конкретные шаги и со стороны всех наших партнеров по Содружеству".

В заключение Игорь Петришенко предложил в ближайшее время на уровне отраслевых органов обсудить практические шаги по преодолению негативных последствий пандемии в различных секторах экономики и выработать предложения, направленные на повышение экономической устойчивости стран Содружества перед новыми возможными вызовами.

Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи. Следующее заседание Экономического совета СНГ планируется провести в Ташкенте в сентябре этого года.-0-