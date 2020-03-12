Беларусь готова предоставить Армении 10 млн саженцев для лесовосстановления

12 марта, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Правительство Беларуси готово предоставить Армении 10 млн саженцев для программы по посадке деревьев. Об этом заявил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа на заседании межправительственной комиссии в Ереване.

"Скоро я встречусь с министром окружающей среды Армении Эриком Григоряном, думаю, мы обсудим этот вопрос. В 2019 году в Армении мы посадили 50 тыс. деревьев, создали лес белорусско-армянской дружбы, официальное открытие которого состоится 13 марта. Теперь мы готовы выслать в Армению еще 10 млн саженцев", - отметил министр.

Виталий Дрожжа выразил надежду, что в ближайшее время стороны достигнут положительных результатов по этому вопросу. По словам министра, очень важно, что Армения уделяет серьезное внимание лесовосстановлению. "В Беларуси леса занимают около 40% территории, а в Армении - 11%. Похвально, что ваша страна поставила перед собой задачу удвоить эту долю к 2050 году. По мере наших сил мы готовы содействовать Армении, поскольку у нас есть большой опыт в этой сфере", - сказал Виталий Дрожжа.-0-