22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова включаться в трансграничные маршруты с Европой и Россией для привлечения китайских туристов. Об этом сообщил первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов сегодня на белорусско-китайской региональной конференции по сотрудничеству в сфере туризма, во время которой проходит церемония закрытия Года туризма Беларуси в Китае, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь готова включаться в координированные маршруты, связывающие Россию и европейские страны. Видится перспективным открытие новых прямых рейсов между Беларусью и Китаем, причем для связей не только с китайской столицей", - отметил Вячеслав Дурнов.

Первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов

Например, уже есть одиннадцатидневный туристический маршрут для китайских туристов с посещением пяти стран - Эстонии, Литвы, Латвии, Украины и Беларуси. В Минске наиболее популярными у гостей из Китая остаются обзорные экскурсии по городу, посещение Музея Великой Отечественной войны, театра оперы и балета, цирка и аквапарка. В целом Беларусь готова предложить самые разнообразные туры, в том числе для любителей экологического туризма, агроэкотуризма, охоты и рыбалки. Кроме того, есть возможность организовать специализированные туры для подготовки юных китайских хоккеистов на белорусских ледовых аренах.

По словам Вячеслава Дурнова, за десять месяцев 2018 года Беларусь посетили почти 19 тыс. граждан Китая. Это на 12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. "Однако туристический потенциал Беларуси раскрыт для китайских туристов еще не в полной мере", - считает первый замминистра. Поэтому Минспорта рассчитывает, что количество гостей из Китая в Беларуси будет расти с каждым годом. Особенно с учетом введения безвизового режима между странами.

Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин

Вице-губернатор народного правительства г. Чунцин Пань Ицинь

Беларусь в последние годы занялась активным развитием туристической инфраструктуры для китайцев: создаются специализированные туры, готовятся гиды-переводчики, появляется туристическая навигация на китайском языке. В крупных музеях используются аудиогиды на китайском языке. "Это только начало, данная работа будет продолжаться", - заверил Вячеслав Дурнов.

В Минске сегодня будут подписаны соглашение о создании Центра по популяризации культуры и туризма города Чунцин Китая в Минске, меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между Витебской областью и провинцией Шаньдун, а также соглашение о стратегическом партнерстве между РУП "Центркурорт" (Беларусь) и компанией Tongcheng (Китайская Народная Республика).-0-

Во время подписания соглашения о создании Центра по популяризации культуры и туризма города Чунцин Китая в Минске

Во время подписания меморандума о сотрудничестве в сфере туризма между Витебской областью и провинцией Шаньдун

Во время подписания соглашения о стратегическом партнерстве между РУП "Центркурорт" и компанией "Tongcheng"

Фото Оксаны Манчук