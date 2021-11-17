Беларусь и Арабская организация сельскохозяйственного развития расширят сотрудничество

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет, постоянный представитель нашей страны при Лиге арабских государств Сергей Терентьева встретился с генеральным директором Арабской организации сельскохозяйственного развития (АОСР) Ибрагимом аль-Духейри. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве в Египте.

В ходе встречи рассмотрены итоги состоявшегося 8-13 ноября визита в Беларусь делегации АОСР во главе с Ибрагимом аль-Духейри, включая достигнутые договоренности по сотрудничеству в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности и сертификации, организации поставок белоруской сельскохозяйственной техники и оборудования в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Особое внимание было уделено вопросам продвижения белорусских технологий сельскохозяйственного производства в арабских странах. Обсуждены конкретные направления сотрудничества в области природоохранной деятельности, а также высшего и профессионального образования.

Собеседники согласовали алгоритм дальнейшего взаимодействия, включая подготовку к подписанию на высоком уровне документа о сотрудничестве Беларуси и Арабской организации сельскохозяйственного развития.-0-