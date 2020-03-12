Беларусь и Армения обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

12 марта, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа и министр экономики Армении Тигран Хачатрян обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран во время проведения межправительственной комиссии в Ереване.

В беседе с журналистами Виталий Дрожжа рассказал, что на заседании обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес. Это возможности развития сотрудничества в сферах промышленности и промышленной кооперации, транспорта, сельского хозяйства, научно-технической, высоких технологий, инноваций и оцифровки, энергетики, культуры, образования, спорта и здравоохранения.

Виталий Дрожжа

Министры также подписали протокол 14-го заседания армяно-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "До подписания протокола была проделана большая работа, сейчас перед нами стоят четкие задачи, которые мы должны выполнить", - отметил министр.

Тигран Хачатрян и Виталий Дрожжа

Тигран Хачатрян подчеркнул, что Армения очень тесно сотрудничает с Беларусью в различных сферах, в том числе в Евразийской экономической комиссии. "Беларусь заинтересована в перспективах развития инвестиционного сотрудничества с Арменией, направленного не только на внутренний рынок Армении, но и на соседние страны. Мы договорились с Виталием Дрожжей, что обе стороны должны сделать все, чтобы вопросы, связанные с продвижением инвестиционных программ предпринимателей, были решены как можно скорее", - сказал министр экономики Армении.-0-

Беларусь готова предоставить Армении 10 млн саженцев для лесовосстановления В 2019 году в Армении мы посадили 50 тыс. деревьев, создали лес белорусско-армянской дружбы, официальное открытие которого состоится 13 марта. Теперь мы готовы выслать в Армению еще 10 млн саженцев", - отметил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.