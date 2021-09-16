Беларусь и Азербайджан проводят конкурс совместных научно-технических проектов

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Национальная академия наук Азербайджана проводят конкурс совместных научно-технических проектов на 2022-2023 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Заявки принимаются по 15 ноября по следующим приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества: цифровые информационно-коммуникационные и междисциплинарные технологии; машиностроение, машиностроительные технологии, приборостроение и инновационные материалы; медико-биологические направления: биотехнологии (геномные и постгеномные, клеточные, микробные, медицинские, промышленные); диагностика, медицинская профилактика и лечение инфекционных, включая вирусную этиологию, и неинфекционных заболеваний; искусственные ткани и органы; персонифицированная медицина; фармацевтические субстанции и лекарственные средства; создание новых материалов.

Документы на конкурс должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства государственного заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок и по долевому участию в финансировании. Заполненные формы необходимо направить в электронном виде в адрес ГКНТ через ИАС "Экспертиза".

Конкурс совместных научно-технических проектов на 2022-2023 годы проводится в соответствии с протоколом третьего заседания совместной белорусско-азербайджанской рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству от 10 июня 2020 года.-0-