25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Азербайджан усовершенствуют систему обмена информацией в сфере миграции. Это предусмотрено межправительственным соглашением, законопроект о ратификации которого готовят к рассмотрению в Овальном зале депутаты, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Левшунов.
Соглашение о сотрудничестве в области миграции обеспечит возможность обмена статистической, научно-методической и другой информацией, которая представляет взаимный интерес, опытом контроля за соблюдением миграционного законодательства. "Нормы документа нацелены на совершенствование системы обмена информацией в сфере миграции, координацию совместных действий, направленных на регулирование и управление миграционными процессами", - пояснил Олег Левшунов.
При этом сфера применения соглашения не ограничивается только вопросами миграции. Его реализация позволит странам на правовой основе взаимодействовать при розыске преступников, бороться с незаконной миграции и улучшать правовые механизмы сотрудничества в этом направлении.
Соглашение подписано в Минске 19 ноября 2018 года во время официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Документ разработали МВД Беларуси и Государственная миграционная служба Азербайджана.-0-
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