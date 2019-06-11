Беларусь и Египет намерены развивать сотрудничество в оборонной промышленности

11 июня, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Тема развития сотрудничества Беларуси и Египта в оборонной промышленности обсуждалась во время заседания двусторонней совместной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое проходило 9-10 июня в Каире. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Египте.

Белорусскую делегацию на заседании возглавил председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, египетскую - государственный министр военной промышленности Мохаммед аль-Ассар.

В заседании приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте Сергей Рачков, представители ряда белорусских компаний военно-промышленного комплекса, а также различных подразделений Министерства обороны и Министерства военной промышленности Египта.

Глава белорусской делегации встретился с председателем государственного военно-промышленного холдинга "Арабская организация по индустриализации" генерал-лейтенантом Абдель Мунимом аль-Таррасом, а также с руководством отдельных структурных подразделений Вооруженных Сил Египта.

"В ходе заседания и двусторонних встреч обсужден широкий круг вопросов сотрудничества в области обороной промышленности с учетом достижений и новейших разработок белорусской стороны в данной сфере. Рассмотрены возможности поставок, совместного производства, модернизации и ремонта специальной техники и оборудования в целях эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы в области безопасности", - отметили в посольстве.

Итогом встречи стало подписание протокола заседания совместной комиссии, парафирование дорожной карты развития сотрудничества между Государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и министерствами обороны и военной промышленности Египта на 2019-2021 годы.-0-

Фото посольства Беларуси в Египте