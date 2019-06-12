12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Эстония урегулируют вопросы пенсионного обеспечения граждан, проживающих и работающих или работавших на территории двух стран. Палата представителей готовит к ратификации белорусско-эстонский договор о социальном обеспечении, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Левшунов.

В настоящее время по законодательству Беларуси работа на территории Эстонии после распада СССР не принимается во внимание при исчислении пенсий. Тот же пробел существует и в эстонском законодательстве. "Для урегулирования подобных ситуаций в международной практике заключаются договоры, основанные на пропорциональном принципе. Он означает, что каждое государство несет ответственность - назначает и выплачивает пенсию за стаж, приобретенный в соответствии с его законодательством на его территории", - пояснил Олег Левшунов.

В результате человек может получать пенсию от государства трудоустройства, то есть реализовать в полном объеме свои пенсионные права, независимо от того, в какой из стран он будет проживать. На таком принципе заключен договор, который готовят к ратификации депутаты.

Договор регулирует отношения по уплате страховых взносов и по назначению пенсий. "Страны будут назначать пенсию за стаж, приобретенный в соответствии с законодательством на их территории. При этом Беларусь будет учитывать также годы, отработанные на территории бывшей БССР, Эстония - бывшей Эстонской ССР. Выплачивать пенсии будут на территорию государства проживания (ежеквартально в последнем месяце квартала) в денежной валюте страны", - добавил Олег Левшунов.

Пенсии, назначенные до вступления в силу договора, могут быть пересмотрены по его нормам на основании заявления пенсионера.-0-