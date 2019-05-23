Беларусь и Финляндия планируют расширить научное сотрудничество

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков и президент Финляндского общества наук и литературы Юкки Мерман обсудили сегодня перспективные направления и механизмы развития сотрудничества между двумя странами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН Беларуси.

"Первый визит главы Финляндского общества наук и литературы в Национальную академию наук имеет историческое значение. Ученым двух стран необходимо наладить и активизировать научное сотрудничество на благо народов", - подчеркнул Владимир Гусаков.

Как отметил Юкки Мерман, финляндская сторона заинтересована в расширении сотрудничества по всем областям, представляющим взаимный интерес. В первую очередь, это касается взаимодействия между Академией молодых ученых Финляндии и Советом молодых ученых НАН Беларуси. "Сегодня наша основная задача - поддержка молодых ученых, ведь они - наше будущее. Сотрудничество необходимо начать именно с установления самых тесных контактов между молодыми исследователями двух стран", - заявил Юкки Мерман. В свою очередь Владимир Гусаков подчеркнул, что поддержка молодых ученых является приоритетом в деятельности НАН Беларуси.

Юкки Мерман предложил в ближайшее время подготовить меморандум о сотрудничестве между НАН Беларуси и Финляндским обществом наук и литературы. Владимир Гусаков пригласил главу финской науки принять участие в заседании академий наук северных стран, которое планируется провести в Минске в конце этого года.

Президент Финляндского общества наук и литературы находится в Минске с визитом по приглашению руководства НАН Беларуси с 22 по 25 мая. Сегодня гость ознакомился с экспозицией музея истории НАН Беларуси, постоянно действующей выставкой "Достижения отечественной науки - производству". 24 мая Юкки Мерман выступит в НАН с лекцией по тематике системного здоровья. В программе визита также посещение научных организаций НАН Беларуси: ГНУ "Институт биоорганической химии НАН Беларуси", РПУП "Академфарм", ГНУ "Институт микробиологии НАН Беларуси", ГНУ "Институт генетики и цитологии НАН Беларуси" и ГНПО "Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам".

Финляндское общество наук и литературы - одно из старейших в Европе, основано в 1838 году. Его цель заключается в продвижении высококачественных исследований, научных разработок и распространении информации через презентации, симпозиумы и конференции, публикации научных материалов, а также оказании финансовой поддержки, продвижении национальных и международных контактов и организации междисциплинарных дискуссий.-0-