20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Грузия проведут конкурс совместных научно-технических проектов по актуальным направлениям двустороннего взаимодействия, в том числе в сфере сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, нано- и биотехнологий. Об этом сообщил сегодня в Тбилиси на первом заседании белорусско-грузинской комиссии по научно-техническому сотрудничеству председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По его словам, одним из приоритетов белорусско-грузинского научно-технического сотрудничества помимо реализации двусторонних проектов является совместная подача заявок в программы ЕС, в том числе "Горизонт 2020".

"В настоящее время грузинские и белорусские ученые совместно участвуют в шести проектах по линии Европейского союза, в частности, графен, новые генетические инструменты для биологической оценки водных экосистем в Европе, совершенствование жилого пространства в помещениях: умное проживание", - сказал Александр Шумилин. Беларусь и Грузия являются участницами программной инициативы "Восточное партнерство", в рамках которой реализуется проект EaP Connect, направленный на поддержку связей между исследователями и студентами.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Тбилиси проходит выставка Made in Belarus, на которой представлено 125 научно-технических и инновационных разработок Министерства образования, НАН Беларуси и др. В рамках выставки согласовано подписание двух новых соглашений о научном сотрудничестве: Центрального ботанического сада НАН Беларуси с Институтом фитопатологии и биоразнообразия Батумского государственного университета и Ботаническим институтом Государственного университета Ильи.

Белорусско-грузинское соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий подписано в Минске в 2016 году.-0-