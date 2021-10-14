14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Индия обсуждают организацию прямого авиасообщения. Этот вопрос стал темой встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Индии Андрея Ржеусского с государственным министром гражданской авиации Индии Виджаем Кумаром Сингхом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

"Стороны обсудили вопросы организации прямого авиасообщения между Беларусью и Индией и определили первоочередные шаги в данном направлении. Достигнута договоренность о проведении предметных переговоров на уровне авиационных ведомств двух стран", - рассказали во внешнеполитическом ведомстве.-0-