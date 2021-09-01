Беларусь и Израиль намерены расширить сотрудничество в области науки и технологий

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Израиль будут расширять сотрудничество в области науки и технологий. Такие договоренности достигнуты во время переговоров председателя Президиума НАН Владимира Гусакова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в Беларуси Алексом Гольдманом-Шайманом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

В ходе встречи было отмечено, что по ряду научных направлений Беларусь и Израиль занимают передовые позиции. Особый акцент был сделан на необходимости объединить усилия израильских и белорусских организаций для реализации совместных проектов в области применения точных технологий в сельском хозяйстве, производстве беспилотной техники, сферах нанотехнологий и аддитивных технологий, солнечной энергетике, производстве электротранспорта, водоочистке и водоподготовке. Участники встречи договорились проработать перспективы продвижения совместных исследований в области медицины и глобальных климатических изменений.

Владимир Гусаков предложил в ближайшее время проработать комплексный проект по углубленному исследованию историко-культурных связей белорусского и еврейского народов и дал соответствующее поручение Отделению гуманитарных наук и искусств НАН. Алекс Гольдман-Шайман поддержал все предложения руководителя Академии наук и проинформировал о намерении оказать максимальное содействие со стороны посольства в установлении контактов между организациями НАН Беларуси и научными центрами и производителями наукоемкой продукции Израиля. Планируется, что в развитие достигнутых договоренностей посол в ближайшее время посетит некоторые организации Академии наук, чтобы детально обсудить перспективные проекты для совместной реализации. Кроме того, Алекс Гольдман-Шайман посетил выставку НАН "Достижения отечественной науки - производству", на которой ознакомился с актуальными разработками академических организаций по широкому спектру направлений, применяемыми как в Беларуси, так и других странах.

В настоящее время НАН Беларуси сотрудничает с академиями наук и научными центрами 90 стран.-0-