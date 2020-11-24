Беларусь и Калужская область подписали программу сотрудничества на 2021-2023 годы

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Калужская область России подписали программу сотрудничества на 2021-2023 годы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

"Машиностроение, АПК, медицина и здравоохранение, ИКТ, нефтехимия и строительство, наука и технологии будут приоритетными направлениями взаимодействия на ближайшие годы для белорусских и калужских предприятий и организаций. Планируется активизировать научно-техническое и межвузовское сотрудничество, организовать обмен информацией в области инноваций и высоких технологий", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, предполагается совместное участие в обновлении лифтового оборудования и подвижного состава городского пассажирского транспорта в Калужской области, продажа автобусов ОАО "МАЗ", электротранспорта производства ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш", а также продукции белорусских предприятий станкостроительной, металлообрабатывающей, электротехнической и других отраслей промышленности.

В соответствии с распоряжением премьер-министра, ответственным за развитие сотрудничества с Калужской областью России назначен председатель ГКНТ Александр Шумилин. "Калужская область является давним и важным торговым партнером Беларуси. За январь-сентябрь 2020 года товарооборот составил $412,2 млн. Основные позиции экспорта - металлоконструкции из черных металлов, лекарственные средства, изолированные провода и кабели, сельскохозяйственная продукция, грузовые автомобили", - отметили в пресс-службе.

Стороны реализуют также ряд инвестиционных проектов, в том числе в области строительства. С 2013 по 2020 год белорусские организации построили в Калужской области более 20 жилых домов, три школы и четыре детских сада. Продолжается работа по строительству других объектов социальной инфраструктуры.-0-