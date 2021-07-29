29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан заинтересованы в расширении сотрудничества в строительной сфере. Об этом шла речь на встрече министра архитектуры и строительства Беларуси Руслана Пархамовича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Аскаром Бейсенбаевым, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

"Во время визита белорусской делегации в Казахстан, который состоялся в конце прошлого месяца, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере строительства. Мы увидели динамику развития строительной отрасли Казахстана и определили ключевые направления взаимодействия", - сказал Руслан Пархамович. Министр отметил, что совместно с коллегами из Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана проводится существенная работа по достижению запланированных результатов.

"В целом все предпринимаемые действия профильными министерствами двух стран имеют достаточно широкие перспективы и являются крепким фундаментом для долгосрочного сотрудничества строительных комплексов Беларуси и Казахстана. Уверен, что темп нашего взаимодействия будет увеличиваться в интересах двух государств", - подчеркнул Руслан Пархамович.

Аскар Бейсенбаев в свою очередь отметил, что между Беларусью и Казахстаном сложились крепкие и дружеские отношения. "Сегодня строительство - одно из важнейших направлений во взаимодействии двух стран. Мне приятно отметить, что проделана серьезная работа и уже имеются определенные результаты. Уверен, взаимовыгодное сотрудничество будет увеличиваться, наращивая потенциал строительных комплексов Беларуси и Казахстана", - сказал дипломат.

Посол также обратил внимание, что именно строительство выступает индикатором состояния экономики любой страны. "Если развивается стройотрасль, значит, с экономикой все хорошо. Сегодня в Беларуси и Казахстане работают многофункциональные стройкомплексы, которые непрерывно осуществляют свою деятельность, с каждым годом увеличивая темпы", - подчеркнул он.

Стороны подробно обсудили все направления сотрудничества, среди которых строительство молочно-товарных комплексов в Казахстане, производство и поставка стройматериалов, а также создание торгового дома белорусских строительных материалов в Казахстане.-0-