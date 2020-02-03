Беларусь и Китай обменялись информацией о национальных мерах по противодействию распространения коронавируса

3 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Дапкюнас 3 января встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Минске Цуй Цимином. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В ответ на недавнюю передачу Беларусью гуманитарной помощи китайскому народу в связи с распространением коронавируса Цуй Цимин передал от имени руководства Китая искреннюю благодарность Президенту Беларуси и белорусскому народу за важную и исключительно своевременную помощь в сложное для КНРвремя. Посол Китая особо отметил, что белорусский самолет с индивидуальными средствами защиты, медикаментами и дезинфицирующими средствами стал первым, который прилетел в Китай из-за рубежа в связи с ситуацией с коронавирусом.

Белорусский и китайский дипломаты обменялись информацией о комплексных национальных мерах по противодействию распространения коронавируса и согласовали необходимые шаги по их эффективной координации.

"Заместитель министра и посол подчеркнули важность взвешенного и основательного подхода к оценке ситуации с коронавирусом в мире в соответствии с профессиональным мнением экспертов Всемирной организации здравоохранения, которые, во-первых, отметили образцовые действия властей Китая как новый стандарт качества в реагировании на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения и, во-вторых, не рекомендовали странам мира вводить в связи с вирусом ограничения на перемещение людей и торговлю товарами", - рассказали в пресс-службе.

Андрей Дапкюнас и Цуй Цимин обсудили взаимные меры содействия белорусским и китайским гражданам, планирующим возвращение к месту жительства, работы или учебы.

Затронув тему двустороннего взаимодействия в области многосторонней дипломатии, стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении традиций взаимной поддержки и сотрудничества.-0-