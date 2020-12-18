Беларусь и Китай создали комиссию по таможенному и карантинному сотрудничеству

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству создана комиссия по таможенному и карантинному сотрудничеству. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

Комиссия станет практической площадкой для отработки всех вопросов доступа на рынки Китайской Народной Республики и создания логистических цепочек. "Такой механизм двустороннего взаимодействия будет способствовать установлению и развитию контактов между таможенными и карантинными органами обеих стран, разработке и реализации совместных планов мероприятий, программ действий и дорожных карт, наращиванию взаимовыгодных торговых и производственных связей между предприятиями и организациями двух государств", - рассказали в ГТК.

Как отметили в комитете, в текущих эпидемиологических условиях и с учетом того, что рынки Беларуси и Китая представляют взаимный интерес для производителей и экспортеров двух стран, своевременное и оперативное решение вопросов минимизации регулятивных барьеров в сфере таможенных и карантинных правоотношений является особенно актуальным.

"Таможня как важное звено в системе государственной власти играет ключевую роль в обеспечении упрощения процедур торговли для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности", - подчеркнули в ГТК.-0-