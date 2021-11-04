Беларусь и китайская корпорация "Синофарм" по выпуску вакцины от коронавируса обсудили дальнейшее сотрудничество

4 ноября, Минск /Корр БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько встретился с генеральным директором корпорации "Синофарм" Лю Цзинчжэнем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Пекине.

"Стороны обсудили текущую ситуацию с пандемией COVID-19, варианты дальнейшего развития сотрудничества", - говорится в сообщении.

Корпорация "Синофарм" - один из лидеров в области производства вакцины против коронавирусной инфекции, различной фармацевтической продукции, медицинского оборудования.

В 2021 году в Беларусь уже поступило 1,9 млн доз вакцины от COVID-19 производства "Синофарм". Работа в данном направлении продолжается.-0-