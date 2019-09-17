Беларусь и Латвия обсудили совместную подготовку к ЧМ-2021 по хоккею

Василий Маркович и Олег Буров. Фото посольства Беларуси в Латвии
17 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Совместную подготовку к предстоящему в 2021 году чемпионату мира по хоккею обсудили на встрече Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Латвии Василий Маркович и мэр Риги Олег Буров. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве в Латвии.
Стороны рассмотрели также вопросы развития сотрудничества между Минском и Ригой в экономической, культурной, образовательной сферах, включая реализацию конкретных проектов и мероприятий.
Фото посольства Беларуси в Латвии
Посол Беларуси поблагодарил мэра Риги за поддержку в популяризации белорусской культуры и сохранении идентичности белорусов Латвии, а также за внимание, уделяемое Рижской белорусской основной школе им. Янки Купалы.-0-