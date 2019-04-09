Беларусь и Латвия обсудили транспортное сообщение во время II Европейских игр и ЧМ по хоккею 2021 года

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы организации транспортного сообщения между Беларусью и Латвией в период проведения II Европейских игр и ЧМ по хоккею в Минске и Риге в 2021 году обсудили министры транспортных ведомств Алексей Авраменко и Талис Линкайтс. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве транспорта и коммуникаций.

"В частности, речь шла об организации железнодорожных пассажирских перевозок в период проведения II Европейских игр 2019 года и подготовки к чемпионату мира по хоккею с шайбой в 2021 году", - проинформировали в пресс-службе.

Как отмечается, до начала II Европейских игр стороны в рабочем порядке будут обмениваться информацией о ходе продаж проездных документов и полученных заявках на перевозку организованных пассажирских групп на международные пассажирские поезда в сообщении Минск-Рига-Минск, а также примут решения о необходимости назначения дополнительных пассажирских поездов.

Кроме того, в рамках подготовки нового графика движения поездов будет продолжена проработка возможных вариантов в сообщении Минск-Рига в период проведения в 2021 году чемпионата мира по хоккею, который примут Беларусь и Латвия.

По информации Минтранса, железнодорожные организации обеих стран сейчас работают над вопросом увеличения количества поездов. Кроме того, между организациями, отвечающими за международные автоперевозки, достигнута договоренность об увеличении количества автобусных рейсов.-0-