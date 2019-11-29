Беларусь и Молдова работают над снижением роуминговых тарифов сотовых операторов

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Молдова договорились продолжить работу, направленную на снижение роуминговых тарифов сотовых операторов двух стран. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД по итогам встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Молдове Сергея Чичука с министром экономики и инфраструктуры Молдовы Анатолием Усатым.

Стороны подтвердили дружеский и конструктивный характер белорусско-молдавских отношений и выразили обоюдное намерение содействовать их дальнейшему укреплению.

Особый акцент на переговорах был сделан на активизации работы по подготовке намеченного для проведения в первом квартале 2020 года в Минске 20-го заседания межправительственной белорусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также на реализации совместных проектов в области промышленной кооперации, дорожного строительства, транспорта и сельского хозяйства.-0-