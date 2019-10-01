Беларусь и Нидерланды намерены расширить сотрудничество в лесном хозяйстве

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нидерланды заинтересованы в расширении сотрудничества с Беларусью в сфере лесного хозяйства. Об этом во время встречи в Министерстве лесного хозяйства Беларуси заявил заместитель директора лесного агентства Нидерландов Кис Левер, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

По словам Киса Левера, два года назад в королевстве было принято знаковое решение: интенсифицировать сотрудничество с Беларусью. Результаты не заставили себя долго ждать: уже в этом году был реализован проект по передаче на безвозмездной основе диких лошадей породы Konik в Беларусь. "Для нас это уникальный проект. На мой взгляд, он является логичным результатом успешного сотрудничества между лесным агентством Нидерландов, республиканским ландшафтным заказником "Налибокский" и Министерством лесного хозяйства Беларуси, - отметил Кис Левер. - Сейчас лошади находятся на карантине, и мы с нетерпением ждем того момента, когда они увидят настоящую природу. Нам интересно, как животные адаптируются в вашей стране, будут вести себя с хищниками. Дикие лошади 400 лет назад уже жили на территории Беларуси и, по сути, они вернулись в родные для себя места".

Замдиректора лесного агентства выразил надежду, что переданные Нидерландами лошади будут способствовать развитию лесного хозяйства Беларуси, и призвал не останавливаться на достигнутом успехе. Он также предложил двум странам обменяться опытом в сфере управления лесным хозяйством, а также организации экотуризма.

В свою очередь первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Валентин Шатравко подчеркнул, что Беларусь заинтересована в изучении опыта Нидерландов в сфере управления лесным хозяйством. "Мы с удовольствием изучим, как у вас организована работа в лесу, насколько эффективно используются технологии по воспроизводству лесов. Нас, безусловно, интересует ваш опыт ведения охотничьего хозяйства. Кроме того, мы могли бы продолжить практику обмена животными: у нас есть зубр, у вас - благородный олень", - констатировал он. По словам первого замминистра, интересным может быть еще одно направление сотрудничества - изучение передового опыта по восстановлению популяции тетеревиных птиц.

Как сообщалось, в июле 2019 года Нидерланды на безвозмездной основе передали Беларуси 151 дикую лошадь породы Konik. Это стало возможным благодаря сотрудничеству в области новейшей природоохранной концепции - ревайлдинга. Она подразумевает поэтапное восстановление характерных для региона высокопродуктивных экосистем путем возвращения крупных животных в места их исконного ареала. Сейчас лошади проходят адаптацию в республиканском ландшафтном заказнике "Налибокский", где находятся в карантинной зоне. Ожидается, что в скором времени они будут выпущены на свободу.-0-