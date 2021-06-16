Беларусь и Новосибирская область заинтересованы развивать сотрудничество в сфере образования

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко с 16 по 18 июня в рамках визита посещает Новосибирскую область. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Сегодня в Новосибирском государственном техническом университете состоялась встреча Игоря Карпенко с министром образования Новосибирской области Сергеем Федорчуком, ректором университета Анатолием Батаевым, представителями профессорско-преподавательского состава.

В настоящий момент НГТУ является одним из крупнейших вузов региона: в университете обучаются более 13,2 тыс. студентов, работают более 1,5 тыс. преподавателей, здесь осуществляется подготовка по 95 направлениям (бакалавриат и магистратура) и пяти специальностям высшего образования - естественно-научным, техническим, экономическим и гуманитарным, а также по семи специальностям и направлениям среднего профессионального образования. С 2005 года в НГТУ на базе Института дистанционного обучения внедряется комбинированная (очно-дистанционная) форма обучения. Университет является участником эксперимента по внедрению системы зачетных единиц в рамках Болонского процесса.

На встрече представители белорусской делегации обсудили вопросы дальнейшего развития эффективных взаимовыгодных партнерских связей между учреждениями высшего образования Беларуси и Новосибирской области.

В пресс-службе напомнили, что сотрудничество между НГТУ и белорусскими вузами осуществляется на основе Соглашения о сотрудничестве в области науки, технологии, культуры, спорта, студенческой и академической мобильности НГТУ на 2016-2021 годы, которое было подписано с Белорусским государственным университетом, на 2017-2022 годы - с Белорусско-Российским университетом, договоров о сотрудничестве на 2018-2023 годы - с Брестским государственным техническим университетом, на 2017- 2027 годы - с Витебским государственным технологическим университетом, Полоцким государственным университетом.

Министр образования Беларуси ознакомился с материально-технической базой университета, кабинетами и лабораториями, посетил Международный российско-белорусский центр межрегионального сотрудничества в области образования, науки и культуры. Среди основных задач центра - установление и развитие эффективных взаимовыгодных партнерских связей между научными, образовательными, социальными, культурными, молодежными и спортивными организациями Могилевской и Новосибирской областей, организация участия в международных научных, образовательных, спортивных, культурно-массовых мероприятиях, проводимых на базе учредителей центра, ознакомление граждан Беларуси и России с историей, культурой, традициями народов, их достижениями в области экономики, науки, культуры и спорта.

"Мы придаем важное значение деятельности Международного российско-белорусского центра межрегионального сотрудничества в области образования, науки и культуры, учредителями которого выступили Новосибирский государственный технический университет, Белорусско-Российский университет, Новосибирский центр белорусской культуры, социально-культурное общественное объединение "Наследие", - отметил Игорь Карпенко.

В рамках деятельности центра проведено большое количество мероприятий, направленных на популяризацию культур, национальных традиций, что в значительной мере способствует укреплению дружбы, взаимной поддержке и активному развитию двустороннего сотрудничества. Реализованный в прошлом году проект - межнациональный культурный онлайн-диалог "Россия и Беларусь - 2020" стал важной образовательной и культурной площадкой, направленной на поддержку и укрепление Союзного государства и общего исторического наследия духа народов.

Игорь Карпенко также посетил Новосибирский государственный университет экономики и управления, где с руководством вуза обсудил дальнейшие пути развития сотрудничества в сфере образования.-0-