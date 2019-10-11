Беларусь и ОАЭ намерены более активно реализовывать гуманитарные проекты

11 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и ОАЭ намерены более активно реализовывать совместные гуманитарные проекты. Об этом шла речь сегодня на встрече первого заместителя управляющего делами Президента Беларуси Николая Селиванова с Хамадом Аль-Амери, который является генеральным директором Благотворительного и гуманитарного фонда имени шейха Заида бен Султана аль-Нахайяна, передает корреспондент БЕЛТА.

Визит в Беларусь эмиратского гостя проходит в рамках договоренностей, достигнутых в том числе на переговорах в сентябре в Минске Президента Беларуси Александра Лукашенко с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

Лукашенко уверен в дальнейшем развитии дружественных отношений с ОАЭ "Нас связывают давние добрые отношения, более того - дружеские отношения. И я искренне рад встречать вас в Беларуси", - подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко констатировал, что между двумя странами, будь то экономика или политика, нет никаких проблем или спорных вопросов.

Как отметил Николай Селиванов, Беларусь открыта для международного сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере. Развитие контактов в этом направлении в Управлении делами осуществляет Департамент по гуманитарной деятельности. В числе приоритетных тем в работе департамента является оздоровление и лечение детей с территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Эта работа осуществляется и в белорусских оздоровительных учреждениях, одно из которых принадлежит Управлению делами.

Стороны обсудили возможности осуществления гуманитарных программ и проектов, к примеру связанных с оздоровлением детей, а также в сферах здравоохранения.

Благотворительный и гуманитарный фонд был создан в 1992 году шейхом Заидом бен Султаном аль-Нахайяном. Учреждение сотрудничает более чем с 160 странами мира по различным направлениям. За время своей деятельности фонд направил более $1 млрд на реализацию гуманитарных проектов за рубежом и столько же в ОАЭ. Особое внимание уделяетcя проектам в сферах здравоохранения и образования.-0-